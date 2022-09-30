Brezilya’nın galvalum ihracatı Ağustos ayında artış gösterdi

Cuma, 30 Eylül 2022 09:19:19 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın galvalum ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 12.200 mt’a ve Haziran ayında kaydedilen 5.300 mt’a kıyasla 17.400 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) 1.665$/mt FOB’dan Arjantin’e yaptığı ihracat 12.800 mt ve 1.445$/mt FOB’dan ABD’ye yaptığı ihracat 4.550 mt seviyelerinde yer alırken, tüccarlar Uruguay’a küçük tonajlı satışlar gerçekleştirdi.

Öte yandan aynı ayda Çin’den 1.070$/mt FOB’dan 41.500 mt, Temmuz ayında 1.104$/mt FOB’dan 21.500 mt ve Haziran ayında 1.162$/mt FOB’dan 19.000 mt ithalat yapıldı.

İthal galvalumun büyük bir çoğunluğunun güneydoğu eyaletlerinde otomotiv ve inşaat sektörlerinde kullanılacağı ve küçük tonajların kuzeydoğu eyaletlerine sevk edildiği öğrenildi.