Brezilyalı Sinobras yeni uzun mamul haddehanesinde üretime başladı

Çarşamba, 10 Ocak 2024 14:02:15 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı Aço Cearense Group’a bağlı Siderúrgica Norte Brasil (Sinobras), Pará eyaletinin Marabá şehrinde yer alan 2 No’lu haddehanesinin nervürlü kangal hattında Danieli teknolojisi kullanarak ilk nervürlü kangal üretimini gerçekleştirdi.

Sinobras yeni haddehanede maksimum 110 m/s bitirme hızıyla 5,5 ila 16 mm çapında düz çubuk ve 6,3 ila 16 mm çapında inşaat demiri üretebilecek.

Bahsi geçen haddehanenin devreye girmesiyle birlikte Sinobras’ın yıllık filmaşin ve nervürlü kangal üretim kapasitesi 500.000 mt arttı.

Sinobras böylece Brezilya’da Danieli’nin nervürlü kangal hattı teknolojisini kullanarak katma değerli ve bükümsüz nervürlü kangal üreten ilk şirket oldu. Nervürlü kangallar bitirme hatlarında kangal çözme ve yeniden sarma işlemleri gerektirmiyor.