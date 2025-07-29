Brezilyalı pik demir üreticileri üretimi durdurdu

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan bazı özel pik demir üreticileri, ABD hükümetinin Brezilya’dan yapılan tüm ithalata 1 Ağustos tarihi itibarıyla %50 vergi getirmesi sonucunda ABD’li müşterilerinin siparişlerini iptal etmesinin ardından üretimi durdurduğunu açıkladı. Brezilyalı üreticiler bu kadar yüksek bir vergi oranının Brezilya çıkışlı pik demirin ABD’de rekabetçiliğini kaybetmesine sebep olduğunu düşünüyor.

Brezilyalı üreticilerin 2025 yılının ilk yarısında ihraç ettiği 1,85 milyon mt pik demirin 1,62 milyon mt’u ABD’ye sevk edildi.

Brezilya’da bağımsız pik demir üretimi 6-19 milimetre ebatlı küçük parça cevher ve ormanlardan elde edilen kömür ile yapılıyor. Üreticilere göre ortaya çıkan karbondioksit büyümeleri sırasında ağaçlar tarafından kullanıldığı için yüksek fırınlarda kullanılan kömürün emisyon miktarı “sıfıra yakın”.

An itibarıyla Brezilyalı yetkililer %50'lik vergiyi düşürmek için çalışıyor.