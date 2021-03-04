﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilyalı dağıtım şirketi Açotubo 2023’e kadar 20,8 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 04 Mart 2021 11:19:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya merkezli uzun mamul dağıtım şirketi Açotubo, faaliyetlerini büyütmek ve uluslararası hale getirmek için 2023 yılına kadar toplam 120 milyon BRL (20,8 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor.

Açotubo, toplam 120 milyon BRL (20,8 milyon $) değerindeki yatırımın 50 milyon BRL (8,69 milyon $) kadarını 2021 yılında yapmayı planlıyor. Şirket, sermayesini otomatikleştirme ve dijitalleştirme işlemlerinin de dahil olduğu dağıtım faaliyetlerini büyütmek adına kullanmayı planlarken, yeni ekipman ve makineler almayı da hedefliyor.

Şirket aynı zamanda Latin Amerika’da bölgesel olarak büyümeyi planlıyor. Açotubo, Perulu bir çelik şirketiyle ortak.

Açotubo, 2020 yılının tamamında 100.000 mt satış hacmiyle birlikte 1,1 milyar BRL (190,1 milyon $) net gelir kaydetti.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  dağıtım  yatırım  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

04  Mar

Anglo American Brazil, Minas-Rio tesisine 250 milyon $’a kadar yatırım yapacak
25  Şub

Brezilya’nın yassı çelik satışları Ocak ayında %16,2 arttı
17  Şub

Glencore, CSN’in demir cevheri biriminden 250 milyon $ değerinde hisse satın aldı
17  Şub

Usiminas’ın sermaye harcamalarının 2021’de 279,3 milyon $’a ulaşması bekleniyor
12  Şub

Savcılık mahkemeden Samarco davasına yeniden başlanmasını istedi