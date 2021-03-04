Brezilyalı dağıtım şirketi Açotubo 2023’e kadar 20,8 milyon $ yatırım yapacak

Perşembe, 04 Mart 2021 11:19:08 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya merkezli uzun mamul dağıtım şirketi Açotubo, faaliyetlerini büyütmek ve uluslararası hale getirmek için 2023 yılına kadar toplam 120 milyon BRL (20,8 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor.

Açotubo, toplam 120 milyon BRL (20,8 milyon $) değerindeki yatırımın 50 milyon BRL (8,69 milyon $) kadarını 2021 yılında yapmayı planlıyor. Şirket, sermayesini otomatikleştirme ve dijitalleştirme işlemlerinin de dahil olduğu dağıtım faaliyetlerini büyütmek adına kullanmayı planlarken, yeni ekipman ve makineler almayı da hedefliyor.

Şirket aynı zamanda Latin Amerika’da bölgesel olarak büyümeyi planlıyor. Açotubo, Perulu bir çelik şirketiyle ortak.

Açotubo, 2020 yılının tamamında 100.000 mt satış hacmiyle birlikte 1,1 milyar BRL (190,1 milyon $) net gelir kaydetti.