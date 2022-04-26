Brezilyalı CSN’deki grevin bu hafta sona ermesi bekleniyor

Salı, 26 Nisan 2022 09:23:35 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) devam etmekte olan grevi sonlandırmak amacıyla sendika temsilcilerine yeni bir teklif gönderdiği belirtildi.

Söz konusu teklif için yarın işçiler arasında oylama yapılacak. Yerel basında yer alan haberlere göre, teklifin kabul görme ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor.

Sunulan yan haklar dışında şirket maaşlara %8-11 zam yapmayı teklif ediyor ve en yüksek artış oranının en düşük maaşlara uygulanacağını belirtiliyor.