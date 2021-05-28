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Brezilya’da Abimaq yerel fiyatların artması nedeniyle çelik ithalatını teşvik edecek

Cuma, 28 Mayıs 2021 10:28:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Makine ve Ekipman Üreticileri Birliği Abimaq, iç piyasadaki çelik fiyatlarının yükseliş trendine geçmesi nedeniyle ithalatı teşvik etmek için kampanya başlatacak.

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional, Mayıs ayının başında, hem Haziran hem de Temmuz aylarında çelik fiyatlarını %7,5 artıracağını duyurmuştu.

Abimaq’ın Başkanı José Velloso konuya ilişkin, “Çelik fiyatları tamamen dengesiz seyrediyor ve artmaya da devam edecek,” dedi. Velloso, iç piyasadaki çelik fiyatlarını düşürmeyi hedeflediklerini de ekledi. Abimaq’ın, ürünleri öncellikle Çin’den olmak üzere alternatif ithalat kaynakları bulmak amacıyla iş ortaklarıyla toplantılar düzenlediği belirtildi.


Etiketler: Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  çelik üretimi  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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