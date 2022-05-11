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Brezilya slab ithalatına yeniden başlayacak

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 11:31:41 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2021 yılının Kasım ayından bu yana slab ithalatı gerçekleştirmemiş olan Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, Çinli Baosteel’den 40.000 mt slab ithal etti.

Usiminas, Cubatao tesisindeki ham çelik üretimini 2016 yılında durdurduğundan beri slab ihtiyacının bir kısmını dışarıdan temin ediyor.

Şirket mevcut dönemde Temmuz teslimatlı slab bağlantısı yapmak için yerel tedarikçilerden haddeleme süreci sonunda kâr edebileceği bir fiyat alamadı.

Brezilyalı slab üreticileri ve müşterileri arasındaki belirsizlik devam ediyor. Verilen teklifler ile müşterilerin talep ettiği fiyatlar farklı olduğu için şimdilik Temmuz sevkiyatlı bir slab bağlantısı yapılmadı.

Bir piyasa kaynağı, verilen teklifler ile kabul görebilir fiyatlar arasında 250$/mt’luk bir fark olduğunu ve yakın zamanda bir bağlantı yapılmayacak gibi göründüğünü belirtti.


Etiketler: slab yarı ürünler Brezilya Güney Amerika çelik üretimi 

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