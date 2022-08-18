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Brezilya inşaat sektörü Temmuz ayında iyi bir performans gösterdi

Perşembe, 18 Ağustos 2022 09:39:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından 1-9 Ağustos tarihleri arasında 402 şirketin temsilcileri ile yapılan bir araştırma, inşaat sektöründe faaliyetlerin ve istihdamın bu yılın Temmuz ayında artış gösterdiğini ortaya koydu.

Söz konusu ayda, inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı 1 puan artışla %68 seviyesine çıkarak 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek Temmuz ayı seviyesi oldu. Bununla birlikte sanayicilerin sektöre duyduğu güven 3,2 puan artarak 60 puan seviyesinde yer almaya başlarken, CNI bu durumun ülke ekonomisine yönelik mevcut ve ileriye dönük iyimserliği yansıttığını belirtti.

Temmuz ayında yatırım beklentileri 0,9 puan artışla 45,9 puan seviyesine yükselerek şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ortalama olan 36,1 puan seviyesinin üzerine çıktı ve 2014 yılının Temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca sektörün önümüzdeki aylarda hammadde alımlarının, yeni proje ve hizmet sayısının artmasını beklediği de öğrenildi.


Etiketler: ABD Güney Amerika İnşaat 

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