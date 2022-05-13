Brezilya hükümeti ithal çeliğe uygulanan vergi oranını hafifçe indirdi

Cuma, 13 Mayıs 2022 10:47:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya hükümeti geçtiğimiz 12 aylık süre içerisinde %12,85 seviyesine çıkan enflasyon oranını düşürmek amacıyla CA-50 ve CA-60 kalite ithal inşaat demirine uygulanan vergi oranının bu yılın sonuna kadar %4’e indirildiğini duyurdu.

Başlangıçta profil ve filmaşin gibi inşaat sektöründe kullanılan tüm çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergisinin sıfırlanması planlansa da Brezilya Çelik Birliği (IABR), inşaat demirinin enflasyona olan etkisinin 0,03 puan olduğunu belirtti ve böylelikle karar yalnızca belirli ürünlerle sınırlı kaldı.

IABR, yerel inşaat demiri talebinin tamamen karşılandığını ve inşaat demiri için spekülatif önlemler alınmayacağını söyledi.

Öte yandan IABR, başlıca çelik üreticisi ülkelerin yıllık 518 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin edilen küresel üretim kapasitesi fazlasını göz önünde bulundurarak yıkıcı ithalatı engellemeye yönelik aldıkları önlemlere bakıldığında, Brezilya’nın ithalat vergisinde yaptığı indirimin bununla ters düştüğünü ekledi.