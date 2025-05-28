Brezilya boksit atıklarından pik demir üretecek

Norveçli yenilenebilir enerji şirketi Norsk Hydro’nun Brezilya birimi boksit cevheri atıklarından pik demir üretmek için bir pilot tesis inşa edeceğini açıkladı. Yeni tesis Hydro’nun işlettiği alümina rafinerisine yakın Barcarena şehrinde kurulacak.

Tahmini olarak 50 milyon $ yatırımla kurulacak tesis New York merkezli New Wave Energy tarafından fonlanacak.

Boksit cevheri alümina üretimi kullanıldığında ortaya çıkan atıklar %28-30 oranında demir içeriğine sahip. New Wave’in geliştirdiği teknoloji sayesinde bu oran mikrodalga kullanımıyla %70’e çıkarılabiliyor ve elektrik ark ocağında doğrudan indirgenmiş demire (DRI) dönüştürülebiliyor.

Tesisin pilot aşamasında yıllık 50.000 mt DRI üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.