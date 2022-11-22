Bilecik Demir Çelik 15 günlüğüne üretimini durdurdu

Salı, 22 Kasım 2022 16:16:40 (GMT+3) | İstanbul

Bilecik Demir Çelik’in haddehane tav ocağı tabanında oluşan kısmi çökük nedeniyle 15 gün süreyle üretimini durdurduğu bildirildi. Şirket söz konusu sürede onarım çalışmaları gerçekleştirecek.

Şirketin günlük inşaat demiri üretim kapasitesi 600 mt seviyesinde yer alıyor.

Ayrıca, artan enerji maliyetleri ve talepte kaydedilen düşüş nedeniyle birçok üretici üretimlerini azaltmaya, hatta durdurmaya başladı. Üreticilerin bu süreyi bakım çalışmaları için kullanmayı tercih ettiği ve Aralık ayının sonu ile Ocak ayının başında da bakıma girmeyi planlayan bazı üreticiler olduğu duyuluyor. İnşaat demiri tarafında görülmeye başlanan arz daralması ve planlanan bakım çalışmalarının, alıcıların bulunabilirlik sıkıntısı çekmemek ve uzun teslimat süreleriyle karşı karşıya kalmamak için stok alımı yapmak istemesine neden olacağı düşünülüyor. Canlanacağı öngörülen talep ve üreticilerin maliyetlerin altında satış yapmak istemediği göz önüne alındığında fiyatlarda artış görülebileceği tahmin ediliyor.