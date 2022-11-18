Başlıca çelik üreticilerinin oluşturduğu yeni koalisyon küresel karbon salımı standardının devreye alınmasını istiyor

Cuma, 18 Kasım 2022 11:01:16 (GMT+3) | San Diego

Başlıca küresel çelik üreticilerinin bir araya gelerek oluşturduğu koalisyon, çelik sektöründe mevcut olan en temiz üretim sürecine geçilmesini teşvik eden yeni bir standardın devreye alınması amacıyla ABD ile Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu.

ABD Çelik İmalatçıları Birliği, Nucor Corporation, CELSA Group, Steel Dynamics, Commercial Metals Company ve Hurda Geri Dönüşüm Sanayisi Enstitüsü tarafından kurulan ve Küresel Çelik İklim Koalisyonu (GSCC) adı verilen koalisyon, düşük karbon salımlı çeliğe geçişi hızlandıran ve karbon salımını düşürmek amacıyla geri dönüştürülmüş döngüsel üretim modelini benimseyen küresel standardı destekliyor.

ABD ve AB, çelik üretimine yönelik yeni bir karbon salımı standardı üzerinde görüşmeler yapıyor. GSCC imzalanacak anlaşmanın çeliğin nasıl üretildiğine değil üretim aşamasında ortaya çıkan karbon salımına odaklanması gerektiğini söylüyor. İşlenmiş kömür, demir cevheri ve kireç taşı kullanılarak üretim yapılması sebebiyle dünyadaki çelik üretiminin büyük kısmının karbon yoğunluğunun çok yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak ABD’deki üretimin %70’ten ve Avrupa’da 40’tan fazlasını oluşturan diğer çelik üreticileri girdi olarak hurdanın kullanıldığı ve daha az karbon salımı yapan elektrik ark ocaklarında üretim yapıyor.

Nucor Başkanı ve CEO’su Leon Topalian, “Bugün çelik üretiminde karbon salımını %70 azaltabileceğimiz teknolojiye sahibiz,” yorumunu yaptı.

Steel Dynamics Başkanı ve CEO’su ve ABD Çelik İmalatçıları Birliği Başkanı Mark D. Millet, “Çelik, dünya altyapısı da dahil olmak üzere ekonomilerimiz açısından büyük bir önem arz ediyor. Yeni standart sera gaza salımının azalmasını hızlandıracak ve bu konuda karar mercilerine doğru bilgiler sağlayacak,” dedi.

CELSA Group Halkla İlişkiler Başkanı Francisco Cardona, “Piyasada aynı ürünün çok daha düşük karbon salımıyla üretilmişi bulunuyorken çelik üreticilerinin ürünlerini yeşil olarak sınıflandırılması engellenmeli,” şeklinde konuştu.

GSCC’nin odak noktasının aşağıdaki ilkelere dayanan bir standart oluşturulması olduğu dile getirildi:

- Küresel çelik sektöründen kaynaklı sera gazı salımının azaltılması,

- Teknoloji/üretim yönteminden bağımsız bir standart oluşturulması,

- Kapsam 1, 2 ve 3 salımlarını içeren bir standart oluşturulması,

- Küresel ısınmayı 2050 yılına kadar 1,5 derecede tutma planına uygun bir standart oluşturulması,

- İlgili karar mercilerine sürdürülebilir çelik üretimine ilişkin bilgilerin sağlanması.