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Baowu Group Anhui’de hurda işleme tesisi açtı

Çarşamba, 06 Ocak 2021 13:54:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’a göre, China Baowu Group’un başlıca bağlı kuruluşu Anhui eyaleti merkezli Ouyeel Blockchain Finance and Metal Recycling Resources Co., Ltd., (Ouyeel Blockchain), söz konusu eyalette yıllık 2,8 milyon mt kapasiteli çelik hurda işleme ve üretim tesisi açtı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, tesisin tedarik, üretim ve satış dahil olmak üzere tüm operasyonları uzaktan yönetilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Çin, hurda için yeni standartlar uyguladı, geri dönüştürülmüş çelik hammaddesi olarak sınıflandırılan hurda ithalat yasağından muaf tutuldu ve vergi sistemi değiştirildi.


Etiketler: hurda  üretim  hammaddeler  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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