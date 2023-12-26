Bahrain Steel karbondan arındırma çabaları doğrultusunda 250 milyon $ yatırım yapacak

Salı, 26 Aralık 2023 10:38:58 (GMT+3) | İstanbul

Bahreyn merkezli yüksek kalite pelet tedarikçisi Bahrain Steel süregelen çevre koruma ve karbondan arındırma çabaları kapsamında toplam tutarı 250 milyon $’a varan yatırım projelerini başlattığını açıkladı. Şirketin faaliyetlerini destekleyecek, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliği hedefleyen projeler arasında demir cevheri malzeme alanını kaplayacak bir çatı inşa edilmesi, güneş enerjisi sistemi kurulması ve arsa tahsisi yer alacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu ay Bahrain Steel ülkenin en büyüğü olacak 100 megavat kapasiteli çatı üstü güneş enerjisi sistemi için ülkenin elektrik ve su idaresi ile mutabakat anlaşması imzalamıştı. Fotovoltaik sistem yıllık yaklaşık 167.000 megavat saat enerji üretecek.