BAE merkezli ESI sıcak sac üretimine başlamayı planlıyor

Pazartesi, 01 Mart 2021 17:33:48 (GMT+3) | İstanbul

Körfez İşbirliği Ülkeleri bölgesindeki en büyük entegre çelik üreticilerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates Steel Industries (ESI), ürün portföyüne yassı mamulleri eklemeyi planladığını açıkladı.

Şu anda ESI, üretim kapasitesini yıllık 5 milyon mt’un üzerine çıkaracak tam otomatik bir sıcak haddeleme hattı inşa etme projesini değerlendiriyor. Proje tamamlandığında, bu yatırım ESI’yi Körfez İşbirliği Ülkeleri bölgesindeki ikinci sıcak sac üreticisi haline getirecek. ESI’nin CEO’su Al Remeithi, “Değerlendirme süreci tamamlanınca, yerel ve bölgesel piyasalarda artan sıcak sac ve yassı mamul talebini varlıklarımızı ve faaliyetlerimi genişleterek karşılamayı planlıyoruz. Yeni sıcak sac ürünlerimizi piyasaya sürmek, BAE sanayi sektörüne olan katkımızı en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen büyüme planlarımızın bir parçası,” dedi. Şu sıralar, özellikle Körfez İşbirliği Ülkeleri ve BAE’deki sıcak sac alıcıları hammaddelerini çoğunlukla Asyalı tedarikçilerden temin ediyor. Kaynaklara göre, ESI’nin projesi, haddeciler ve boru üreticilerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek yerel bir tedarikçi olduğunda, piyasayı ve rekabeti dengelemeye yardımcı olacak.

ESI, Körfez İşbirliği Ülkeleri bölgesindeki en büyük uzun mamul ve profil üreticilerinden biri ve tek sıcak haddelenmiş palplanş üreticisi.