 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > BAE...

BAE inşaat demiri üretiminde kullanılan kütük için yeni düzenleme getirdi

Çarşamba, 15 Ocak 2025 16:54:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 27 Kasım 2024 itibarıyla BAE'ye satılan inşaat demirinin üretiminde kullanılan kütük için CARES gibi bir sertifikasyon kuruluşu tarafından onaylanma zorunluluğu getirdi. İnşaat demirinde kullanılan kütüğün BAE’de uygunluk standardı olan Emirates Quality Mark (EQM) kapsamında Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) sertifikası taşıması gerekecek. Bakanlık, inşaat demiri üretiminde kullanılan kütüğün sertifikasının bulunmaması durumunda inşaat demiri satışını durduracak.

BAE’li piyasa oyuncuları, bu düzenlemenin yaptırım uygulanan ülkelerden yapılan ithalatı engellemek ve zamanla ithalat tonajını düşürmek için getirildiğini düşünüyor. Bununla birlikte yeni düzenlemeye bağlı olarak yalnızca ECAS sertifikalı üreticilerden ithalat yapılacağı için kütük ithalatının azalması bekleniyor.

SteelOrbis’e konuşan bir tüccar konu hakkında, “Bu, olağan bir düzenleme ve küçük ölçekli üreticilerin dış piyasalar yerine iç piyasadan alım yapmasını amaçlıyor,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul BAE Orta Doğu 

Benzer Haber ve Analizler

Hint kütük ihracatçılarının beklentileri iyileşti ama fiyatlar ile karşı teklifler arasındaki fark değişmedi

15 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de ithal kütük fiyatları düştü, talep orta seviyede

14 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya kütük piyasasında Körfez ülkelerine yapılan bağlantıların ardından toparlanma görüldü

14 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

İran kütük ve slab için yeni ihracat ihaleleri açtı, enerji tedariki daha da zorlaştı

13 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’deki olumsuz görünüm ve genel durgunluk fiyatları aşağı çekiyor

10 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %13,5 yükseldi

10 Oca | Çelik Haberler

Güneydoğu Asya’da ithal kütük alımları Çin’in son fiyat düşüşlerinin ardından arttı

09 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı kütük için teklifler ve karşı teklifler arasındaki farktan dolayı bağlantı yapılmadı

08 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir yerel kütük fiyatlarını düşürdü, ithal teklifler üzerindeki baskı arttı

08 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı kütük fiyatları cansız talep nedeniyle geriledi, ASEAN çıkışlı teklifler sınırlı aralıkta

07 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis