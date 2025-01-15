BAE inşaat demiri üretiminde kullanılan kütük için yeni düzenleme getirdi

Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 27 Kasım 2024 itibarıyla BAE'ye satılan inşaat demirinin üretiminde kullanılan kütük için CARES gibi bir sertifikasyon kuruluşu tarafından onaylanma zorunluluğu getirdi. İnşaat demirinde kullanılan kütüğün BAE’de uygunluk standardı olan Emirates Quality Mark (EQM) kapsamında Emirates Conformity Assessment Scheme (ECAS) sertifikası taşıması gerekecek. Bakanlık, inşaat demiri üretiminde kullanılan kütüğün sertifikasının bulunmaması durumunda inşaat demiri satışını durduracak.

BAE’li piyasa oyuncuları, bu düzenlemenin yaptırım uygulanan ülkelerden yapılan ithalatı engellemek ve zamanla ithalat tonajını düşürmek için getirildiğini düşünüyor. Bununla birlikte yeni düzenlemeye bağlı olarak yalnızca ECAS sertifikalı üreticilerden ithalat yapılacağı için kütük ithalatının azalması bekleniyor.

SteelOrbis’e konuşan bir tüccar konu hakkında, “Bu, olağan bir düzenleme ve küçük ölçekli üreticilerin dış piyasalar yerine iç piyasadan alım yapmasını amaçlıyor,” ifadelerini kullandı.