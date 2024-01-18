﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

BAE hurda ihracatı yasağını kaldırdı ancak vergi getirdi

Perşembe, 18 Ocak 2024 16:52:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin açıklamasına göre hurda, atık kağıt ve diğer ürünlere yönelik ihracat yasağı kaldırıldı. 720450, 720449, 720441, 720430, 720429, 720421 ve 720410 kodları altında kayıtlı bulunan hurda ihracatına 400 AED/mt vergi getirildiği bildirildi.

İhracat yasağının kalkmasıyla daha önce sadece iç piyasaya satış yapan BAE’li hurda tedarikçilerinin komşu MENA ülkeleri ile ticaretlerini artıracakları düşünülüyor. Yine de bazı küçük ölçekli üreticiler hurda ihtiyaçlarını karşılamada zorlanabilecekleri için yerel piyasada bazı sıkıntılar görülebileceği belirtiliyor.

Öte yandan hurda ithalatçıları, BAE’li ihracatçıların küresel piyasada makul fiyatlar teklif ederek rekabetçi kalabilmek için vergiyi kendileri üstlenmeleri gerekeceğini düşünüyor. Fakat bu durumda BAE’li tedarikçiler teklif edecekleri seviyeleri belirlemekte zorlanabilir ve çok para kaybedebilir.


Etiketler: Hurda Hammaddeler BAE Orta Doğu Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de deep sea hurda fiyatları Kanada çıkışlı bağlantılarla düştü

18 Oca | Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları yeni konteyner bazlı bağlantılarda yükseldi

18 Oca | Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 3. Hafta, 2024

18 Oca | Hurda ve Hammadde

Shagang hurda alım fiyatlarını 4,2$/mt daha düşürdü

18 Oca | Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal değirmen hurdası fiyatlarının nadiren gerçekleştirilen bağlantılarda artması bekleniyor

17 Oca | Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları navluna bağlı olarak yükseldi

17 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de hurda fiyatları zayıf talep ve güçlü arz nedeniyle gevşedi

17 Oca | Hurda ve Hammadde

Los Angeles’ta konteyner bazlı değirmen hurdası fiyatları

17 Oca | Hurda ve Hammadde

Los Angeles’ta konteyner bazlı P&S kalite hurda fiyatları

17 Oca | Hurda ve Hammadde

Los Angeles’ta konteyner bazlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları

17 Oca | Hurda ve Hammadde