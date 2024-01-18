BAE hurda ihracatı yasağını kaldırdı ancak vergi getirdi

Perşembe, 18 Ocak 2024 16:52:49 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin açıklamasına göre hurda, atık kağıt ve diğer ürünlere yönelik ihracat yasağı kaldırıldı. 720450, 720449, 720441, 720430, 720429, 720421 ve 720410 kodları altında kayıtlı bulunan hurda ihracatına 400 AED/mt vergi getirildiği bildirildi.

İhracat yasağının kalkmasıyla daha önce sadece iç piyasaya satış yapan BAE’li hurda tedarikçilerinin komşu MENA ülkeleri ile ticaretlerini artıracakları düşünülüyor. Yine de bazı küçük ölçekli üreticiler hurda ihtiyaçlarını karşılamada zorlanabilecekleri için yerel piyasada bazı sıkıntılar görülebileceği belirtiliyor.

Öte yandan hurda ithalatçıları, BAE’li ihracatçıların küresel piyasada makul fiyatlar teklif ederek rekabetçi kalabilmek için vergiyi kendileri üstlenmeleri gerekeceğini düşünüyor. Fakat bu durumda BAE’li tedarikçiler teklif edecekleri seviyeleri belirlemekte zorlanabilir ve çok para kaybedebilir.