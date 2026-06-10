Azerbaycan’ın ilk büyük ölçekli HBI projesinde fizibilite çalışması tamamlandı

Azerbaycanlı çelik üreticisi Azerbaijan Metal Company’nin (AzMC) Azerbaycan’ın ilk büyük ölçekli sıcak briketlenmiş demir (HBI) tesisini inşa etme projesinde önemli bir aşama kaydedildi. Projenin teknik ve ekonomik uygulanabilirliğini doğrulayan fizibilite çalışmasının tamamlanmasıyla bir sonraki mühendislik ve uygulama aşamalarının önü açıldı.

Projenin yıllık 2 milyon mt kapasiteye sahip olması planlanıyor

Azerbaycan’ın Şemkir bölgesinde geliştirilecek proje, yıllık 2 milyon mt üretim kapasitesine sahip bir HBI tesisinin inşasını öngörüyor. Tesisin 2029 yılı sonunda devreye alınması beklenirken, Azerbaycan’ın küresel çelik sektörü için yüksek kaliteli çelik ürünlerinde yükselen bir üretici konumuna gelmesini sağlayacak.

Geçtiğimiz Kasım ayında Pekin’de imzalanan anlaşma kapsamında Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. tarafından hazırlanan finanse edilen fizibilite çalışması raporuna göre projenin toplam sermaye harcamasının 800 milyon $ seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Tesisin devreye alınmasının ardından Azerbaycan’ın gayri safi milli hasılasına yıllık yaklaşık 1 milyar $ katkı sağlaması ve yaklaşık 1.600 doğrudan ve dolaylı istihdam yaratması bekleniyor.

Proje için gereken yatırımın önemli bir kısmının uluslararası kredi imkanlarıyla finanse edilmesi beklenirken, bu sayede AzMC’nin sermaye harcamalarını optimize etmesi hedefleniyor. AzMC hisselerinin %50’sinin devlete ait olması nedeniyle bu finansman yapısının şirketin finansal verimliliğini de desteklemesi bekleniyor. Çinli Sinosure ve İtalyan SACE proje için ihracat kredi kuruluşu ortakları olarak atanırken, ihracat kredi sigortası ve garanti desteği sağlayacak. ING Bank ise global koordinatör olarak görevlendirildi.

ENERGIRON teknolojisi sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor

Fizibilite çalışmasının temel unsurlarından biri, Tenova ve Danieli tarafından ortaklaşa geliştirilen ENERGIRON Zero Reformer (ZR) teknolojisinin değerlendirilmesi oldu. Yüksek verimliliği, operasyonel esnekliği ve daha düşük çevresel etkisiyle dünya genelinde kabul gören ENERGIRON prosesi, geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla önemli ölçüde daha düşük enerji tüketimi ve karbon emisyonuyla doğrudan indirgenmiş demir ve HBI üretimine imkan tanıyor.

Fizibilite çalışması, AzMC projesinde ENERGIRON Zero Reformer teknolojisinin kullanılmasının teknik ve ekonomik avantajlarını teyit ederken, söz konusu teknolojinin tesisin üretim ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması açısından uygunluğunu da doğruladı.