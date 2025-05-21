Avustralya Çin’den ithal filmaşine dönem sonu incelemesi başlattı

Avustralya Hükümeti Antidamping Komisyonu, Çin’den ithal filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. Söz konusu antidamping önlemleri 22 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

InfraBuild tarafından yapılan başvurunun ardından başlatılan inceleme, 1 Nisan 2024 ve 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor. İlk defa 2016 yılının Nisan ayında uygulamaya konan vergiler şu anda tüm Çinli ihracatçılar için %33,1 oranında yer alıyor.

Komisyonun inceleme sonuçlarını en geç 21 Ekim 2025 tarihine kadar Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına bildirmesi bekleniyor.

Çapı 14 mm’den az olan söz konusu ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7213.91.00.44 ve 7227.90.90.02 kodları altında kayıtlı bulunuyor.