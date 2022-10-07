Avustralya çıkışlı metalürjik kömür fiyatlarının 2024 yılına kadar gevşemesi bekleniyor

Cuma, 07 Ekim 2022 11:34:02 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanlığı’nın yayımladığı çeyreklik rapora göre, Avustralya’nın metalürjik kömür ihracat gelirinin fiyat hareketlerine paralel olarak 2020-21 mali yılında kaydedilen 23 milyar A$’dan 2022-23 mali yılında 66 milyar A$’ın üzerine çıkacağı, 2023-24 mali yılında ise 44 milyar A$’a gerileyeceği tahmin ediliyor.

Metalürjik kömür fiyatları Mayıs ayının sonu ve Temmuz ayının başı arasındaki dönemde keskin bir şekilde düştü, daha sonra hafifçe toparlandı. Arz ise Avustralya’daki sel ve diğer doğa olayları nedeniyle aksaklıklarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor, ancak talepte kaydedilen gerileme piyasadaki arz sıkıntısının etkisinin hafiflemesini sağladı. Artan küresel enerji fiyatları, özellikle doğal gaz tedarik sıkıntısının kış boyunca enerji kullanımında azalmaya neden olacağı Çin ve Avrupa’da, çelik üretimini düşürmeye devam edebilir. Fiyata yönelik riskler son aylarda aşağı yönlü hareket etti. Düşen küresel talep ve yükselen faiz oranları küresel resesyon riskini artırdı.

Avustralya çıkışlı birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatının 2022’de ortalama 400$/mt olacağı tahmin ediliyor, ancak arz normalleştikten sonra fiyatların neredeyse yarı yarıya düşerek 2024 yılına kadar yaklaşık 220$/mt seviyesine gerileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Avustralya’nın metalürjik kömür ihracatı ve fiyatları, Japonya, Tayvan ve Güney Kore de dahil olmak üzere birçok büyük pazarda artan talebin desteğiyle 2022 yılında yükseldi. Avustralya’nın Avrupa’ya gerçekleştirdiği metalürjik kömür ihracatı da artıyor ve yılın ikinci yarısı daha da artması bekleniyor. Ancak küresel çelik üretiminde kaydedilen son düşüşler, metalürjik kömür talebinin gerilemesine neden olarak metalürjik kömür üreticilerinin gelirlerini azalttı. Üreticiler uygun termal kömür fiyatları nedeniyle son aylarda termal kömür pazarlarına yöneldi.

Devam eden sıkıntılı hava koşulları şu anda Avustralya’daki üretim için başlıca risk konumunda. Sel ve hava koşullarındaki aksaklıklar Temmuz ayında madenleri ve ulaşımı ciddi anlamda etkileyerek 2022-23 mali yılının başında ihracatı düşürdü. Avustralya’nın metalürjik kömür ihracatının Yeni Güney Galler ve Queensland’de artan üretim sayesinde 2020-21 mali yılında kaydedilen 171 milyon mt’dan 2023-24 mali yılına kadar 180 milyon mt’a yükselmesi bekleniyor.

Buna ek olarak küresel metalürjik kömür arzı kötü hava koşulları ve Corona salgınına bağlı aksaklıkların hafiflemesiyle toparlanıyor. Ancak Rusya’ya yönelik yaptırımların tam etkisi henüz hissedilmedi ve söz konusu yaptırımlar Eylül ayından itibaren piyasaları daha fazla etkileyebilir.