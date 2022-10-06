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Avrupa Komisyonu yarı iletken çip tedarikini desteklemek için İtalya’nın finansmanını onayladı

Perşembe, 06 Ekim 2022 11:07:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu İsviçre merkezli yarı iletken çip üreticisi STMicroelectronics’in yarı iletken çip değer zinciri için Sicilya’da tesis inşa etmesini desteklemek amacıyla İtalya hükümetinin 292,5 milyon €’luk finansmanını onayladı. Finansman Avrupa’nın yarı iletken çip teknolojilerinde arz güvenliğini ve esnekliğini güçlendirecek, hem dijital hem de yeşil geçişe katkıda bulunacak.

İtalya hükümetinin 292,5 milyon €’luk yardımı STMicroelectronics’in silisyum karbür plaka tesisinin inşası için yapacağı 730 milyon €’luk yatırımı destekleyecek. Silisyum karbür plakalar elektrikli araçlar, hızlı şarj istasyonları, yenilenebilir enerjiler ve diğer sanayi uygulamaları gibi yüksek performanslı enerji cihazlarındaki mikroçiplerde kullanılıyor.

2026 yılında tamamlanması planlanan tesis Avrupa’daki ilk endüstriyel ölçekli, entegre silisyum karbür plaka üretim hattı olacak.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Yatırım Üretim 

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