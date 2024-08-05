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Avrupa Komisyonu Hollanda’daki yenilenebilir hidrojen üretimi projesini destekleyecek

Pazartesi, 05 Ağustos 2024 11:47:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Hollanda merkezli hidrojen şirketin HyCC B.V.’nin bağlı kuruluşu Djewels B.V.’nin yenilenebilir hidrojen üretim teknolojisi projesini desteklemek üzere 80 milyon €’luk devlet yardımını onayladığını açıkladı. Bu yardım, projenin beklenen finansman açığını kapatmak üzere doğrudan hibe şeklinde yapılacak.

Projede, yüksek yoğunluklu elektrotlara ve yüksek basınçlı hidrojen çıkışına sahip bir alkalin elektrolizör ile yenilenebilir hidrojen üretilmesi hedefleniyor. Elektrolizör 20 MW kapasiteye sahip olacak. Elektrolizörün inşaatının bu yıl başlaması ve projenin 2027 yılı itibarıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.


Etiketler: Hollanda Avrupa Birliği Yatırım Üretim 

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