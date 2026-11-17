İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet'in hurda birimi Assofermet Rottami, 16 Kasım Pazartesi günü yayımladığı basın açıklamasında, yüksek enerji maliyetlerinin İtalya'da hurda tedarik zincirinin tamamı üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi. Açıklamada çelik üreticilerinin hurda alımlarını yavaşlatması veya durdurmasının ülke genelinde hurda toplama faaliyetlerini sekteye uğratabileceği ifade edildi.

Son dönemde enerji maliyetlerinin sürdürülemez seviyelere ulaştığını belirterek üretim duruşları yaşanabileceği uyarısında bulunan çelik üreticilerinin karşılaştığı zorluklar, tedarikçileri de belirgin şekilde etkilemeye başladı. Ekim ayından bu yana çelik üreticilerinin hurda alımlarını yavaşlatması veya kısmen durdurması, hurda toplama, geri kazanım ve geri dönüşüm şirketlerinin faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Çelik üreticilerinin hurda kabulünü sınırlandırması, hurda toplama ve işleme tesislerinde atık olarak sınıflandırılan hurda miktarının artmasına ve izin verilen depolama kapasitesinin dolmasına yol açabilir. Assofermet, bu durumun İtalya genelinde hurda toplama faaliyetlerinin devamlılığını tehlikeye atabileceği ve çevresel sorunlara da yol açabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Yüksek enerji maliyetlerinden kaynaklanan mevcut kriz yalnızca çelik üretimiyle sınırlı kalmayıp ülkenin tüm çelik tedarik zincirini ve imalat sanayisini etkiliyor," ifadelerine yer verildi. Enerji maliyetlerinin yarattığı yük, küresel piyasa dinamikleri ve jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan sorunları daha da ağırlaştırıyor. Bunun sektör genelindeki yansımaları, geri dönüşüm şirketlerinin mali istikrarını da baskı altına alıyor.

Assofermet, yapısal önlemler alınmaması halinde hem çelik sektörünün hem de hurda toplama, ayrıştırma ve işleme faaliyetlerinde bulunan şirketlerin daha da zayıflayabileceğini ve bu şirketlerin yeşil dönüşüme sağladığı katkının sekteye uğrayabileceğini belirtti. Birlik açıklamasında, “Tartışmaların asıl sorunlardan uzaklaşması, İtalya'nın Avrupa ve dünya piyasalarındaki rakipleri karşısında yaşadığı rekabet gücü kaybının göz ardı edilmesine neden oluyor,” ifadelerini kullandı. Assofermet'e göre ülkenin geri dönüşüm tedarik zincirinin dayanıklılığı, binlerce kişinin istihdamı ve İtalya imalat sanayisinin rekabet gücü risk altında bulunuyor.