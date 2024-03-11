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Assofermet: İtalya yerel hurda piyasasında görünüm negatif

Pazartesi, 11 Mart 2024 14:29:18 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet yayımladığı son raporda, Şubat ayında ülkede hurda fiyatları ile çelik üretiminde kayda değer bir değişim olmadığını belirtti. Açıklamaya göre ülkede hurda arzı halen sınırlı ve bu durum çelik üreticilerinin zayıf hurda talebi karşısında bir denge sağlıyor. Böylece ülkede nihai mamul fiyatlarının düştüğü görülüyor. Mart ayında nihai mamul üretiminde bir artış olmaması halinde hurda fiyatlarının aşağı yönlü seyredeceği tahmin ediliyor. 

Şubat ayının ikinci yarısında küresel hurda fiyatları hem Türkiye hem Avrupa’da nihai mamul satışlarının düşük olmasından dolayı hurda talebinin zayıf seyretmesi sonucu fiyatlar düştü. Assofermet’e göre söz konusu ayda yarı mamullere, özellikle de kütüğe iyi bir talep vardı ve bununla “hurda fiyatlarının durulması hedeflendi”. Asya’da da hurda fiyatları ve talebi zayıf seyrini sürdürdü.

Paslanmaz hurda piyasasına bakıldığında, Şubat ayında talep zayıf seyretti ve arzın düşük olması fiyatların ayın ortasında yükselmesine ayın sonunda ise gerilemesine yol açtı. Talep yine iyi seviyelerdeydi ve fiyatlar yüksek değildi.

Şubat ayında İtalya pik demir piyasasında istikrarlı bir fiyat seyri gözlenirken, talep düşse de fiyatlarda düşüş olmadı. Arz iyi seviyelerde yer almaya devam etti ve arz fazlası oluşmadı. Türkiye’den bir miktar talep gelirken, Rusya’dan da birkaç teklif verildiği duyuldu. Assofermet, Çin’de Ruya çıkışlı pik demir alımlarının düştüğünü aktardı. Bunun nedeni Karadeniz çıkışlı sevkiyatlarda navlunun yükselmesi ve bu yüzden Çin piyasasının Rus tedarikçiler için cazibesini yitirmesi olarak gösterildi. Hematit piki tarafında ise Şubat ayında üretimin ve dolayısıyla alımların azaldığı gözlendi. Dökme demir ve ferroalyaj fiyatları ise yatay seyretti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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