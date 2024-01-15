Assofermet İtalya hurda piyasasına yönelik beklentilerinde temkinli

Pazartesi, 15 Ocak 2024 14:45:39 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, İtalya yerel hurda piyasasında çelik üreticilerinin üretim tonajının zayıf olmasına rağmen Aralık ayında fiyatların artış gösterdiğini belirtti.

Ancak ülkede hurda bulunurluğu sıkıntısı çelik sektörünün talebini karşılama konusunda güçlük yarattı. Öte yandan tüccarlar yeni yılda başta yüksek kaliteler olmak üzere fiyatlarda daha fazla artış olmasını bekliyor. Sektör oyuncuları için endişe verici durumlar arasında Ukrayna ve Orta Doğu’da devam eden savaşlar ile Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’ndaki korsanlık gibi küresel çaplı siyasi gerilimler ve lojistik sorunlar bulunuyor. Zayıf nihai mamul talebi nedeniyle çelik üreticileri kapasite kullanım oranlarını düşürüyor. Ocak ayı ve 2024’ün ilk çeyreğine yönelik beklentilerin temkinli olduğu görülüyor.

Başta Türkiye olmak üzere küresel hurda piyasasının zorlu bir yıl geçirdiği görülürken önceki ayın olumlu beklentileri sürüyor. Ocak ayının başında alımlar tekrar başlarken hurda başta olmak üzere hammadde fiyatlarında artış görüldü. Bununla birlikte Asya piyasalarının, özellikle de Hindistan’ın yerel talebin zayıflığına bağlı olarak genel anlamda zayıf bir performans göstermesi bu piyasaların küresel fiyat hareketleriyle uyuşmazlık göstermesine neden oldu.

Avrupa piyasalarında fiyatlar talebin ülkelere göre çeşitlilik göstermesi nedeniyle yukarı yönlü hareket etti. Orta Doğu ve Süveyş Kanalı’ndaki güvenlik sorunları nedeniyle önümüzdeki döneme dair bir tahmin yürütmek için henüz erken.

Paslanmaz çelik segmentinde ise Aralık ayında çelik üreticileri üretim tonajlarını düşürse de tarihsel ortalamalarla aynı doğrultuda üretim yapıldı ve fiyatlarda bir miktar düşüş görüldü.

Pik demir fiyatları küresel çapta artış gösterirken İtalya piyasasında talep yükseldi. Avrupa ve ABD ile dünyanın geri kalanı arasında fiyat farkları görülmeye devam ediyor.

Aralık ayında hematit pik demir alımları hız kazandı. Başta Rusya çıkışlı olmak üzere malzeme arzı yüksek bir seviyede kaydedilirken fiyatlar bazı yukarı yönlü düzeltmeler olsa bile cazip kaldı.

Sünek demir segmentinde ise tatil dönemine bağlı olarak zorluk yaşanırken arz ve talebin dengede olması fiyatların yatay seyretmesine neden oldu. Fiyatlardaki düşüş sona erdi ve üreticiler fiyatları artırma zamanının geldiğini belirtti.

Assofermet, özellikle de mangan içerikli ferroalyajların, Kızıldeniz’deki durum, Hindistan ve Çin’den Avrupa’ya sevk edilen kargolarda navlunun sert bir şekilde artmasına neden olduğu için önemli bir şekilde yükseldiğini ifade etti.