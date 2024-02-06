Assofermet: İtalya hurda piyasası Şubat ayı için endişe yaratıyor

Salı, 06 Şubat 2024 14:43:29 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet İtalya hurda piyasasının Ocak ayında karışık bir görünüm izlediği belirtti. Ay başında fiyatlar artıp üreticilerin alımları hızlanırken ay sonuna doğru toplama tesislerinin arz fazlası satışları zorlaştırdığı için fiyatlar yatay seyretti. Birlik Ocak ayı için, “Ayın sonunda talebin zayıflaması tedarikçileri endişeye sürükledi. Ay sonunda piyasa görünümü ay başına kıyasla daha az olumlu kaydedildi. Başlıca iki üreticinin de üretimi düşürme ihtimali olduğu için zayıf talep ve yüksek seviyelerde seyreden arz Şubat ayında büyük ölçüde kaygı yaratabilir,” ifadelerini kullandı ve yüksek kaliteli hurda bulunurluğunun düşük kalmasının önümüzdeki ay fiyatların istikrarını tehlikeye atabileceğini belirtti.

Türkiye piyasası orta seviyede değişiklik gösterirken fiyatlar ya yatay seyretti ya da hafifçe yükseldi. Assofermet, Asya piyasalarındaki zayıflığın sürdüğünü ve Ocak ayının sonunda Avrupa piyasalarında talebin hafifçe güçsüzleştiğini ifade etti.

Birlik, yerel paslanmaz hurda talebinin tatil dönemine bağlı olarak zayıfladığını ifade etti. Bununla birlikte Süveyş Kanalı’nda yaşanan güvenlik sorunu AB dışındaki ülkeleri, özellikle de Avrupa’ya sevkiyat masraflarında büyük bir artış görülen Hindistan gibi ülkeleri etkiledi. Hindistan ve Avrupa arasındaki ticaret önemli ölçüde düşüş kaydetti.

Ocak ayında pik demir piyasası ise yatay seyretti. Çalışma saatlerinin düşürülmesi ve Rusya’dan sınırlı sayıda arz gelmesi nedeniyle fiyatlar değişmedi. Ukrayna’nın nihai mamul üretimi için demir cevheri kullanmayı tercih etmesi arzı etkiledi. Birlik, Türkiye’deki fiyatların İtalya, Çin ve Hindistan piyasalarındaki fiyatlarla aynı doğrultuda hareket ettiğini ifade etti.

Hematit demir fiyatlarında üreticilerden gelen talebin güçlenmesine bağlı olarak artış gözlendi. Alım yaparken temkinli davranılsa da Ocak ayında piyasanın geleceğine yönelik beklentiler 2023’ün sonbahar aylarına kıyasla daha olumlu oldu. Bahsi geçen ayda sünek demir segmentinde bile alım yapmaya yönelik isteğin arttığı görüldü.

Son olarak, mangan ve ferrosilikon içeren ferroalyaj fiyatları, Kızıldeniz’deki güvenlik sorununun navlunu artırması, konteyner bulunurluğunu düşürmesi ve Hindistan’dan İtalya’ya teslim süresini en az 55 güne çıkarması, Çin’den Avrupa’ya teslim süresini ise daha da fazla uzatması nedeniyle önemli seviyede artış kaydetti.