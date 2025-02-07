Assofermet: İtalya hurda piyasası Ocak ayına zayıf başladı, ay sonuna doğru hafif toparlanma görüldü

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet çelik sektöründe kullanılan hammaddelere ilişkin aylık raporunda, İtalya hurda piyasasının Ocak ayında durgun seyrettiğini, ay sonuna doğru hafif artış sinyalleri verdiğini belirtti.

İtalya piyasasında hurda bulunurluğunda devam eden sıkıntı fiyatları 5-15€/mt yukarı çekti. Üretime yeniden başlamak konusunda zorluk yaşayan üreticiler, nihai mamul fiyatlarını artıramayacakları için hurda alım fiyatlarını yükseltmeye pek yanaşmadı.

Başta Türkiye olmak üzere küresel hurda piyasasında fiyatlar Ocak ayında kademeli düşüş göstererek ay sonunda ve Şubat ayının ilk günlerinde kaydedilen toparlanma ile HMS I/II 80:20 kalite için 350$/mt seviyesine geldi.

Diğer Avrupa ülkelerinde piyasa oyuncuları kış tatili sonrasında hemen piyasaya dönmedi. Fiyatlar ay başında kademeli düşüş kaydedip ayın sonuna doğru ise toparlandı. Fransa ve Almanya’da, bulunabilirliğin çok az olduğu bazı kaliteler dışında fiyatlar neredeyse aynı kaldı.

Asya piyasalarında da benzer hareketler görülürken, ABD’de Şubat ayında yukarı yönlü hareket bekleniyor.

Paslanmaz hurda piyasasına bakıldığında İtalya’da fiyatların üreticilerden gelen talep az olduğu için hafif düşüşler kaydettiği görülüyor. Çoğu üretici, iç ve dış piyasalardaki düşük talep ve yüksek enerji fiyatları gibi çeşitli sebeplerden dolayı üretimini azaltıyor.

Küresel talepteki belirsizlik, enerji fiyatlarındaki artış ve Donald Trump’ın getirdiği yeni vergilerle birlikte önümüzdeki aylara ilişkin görünüm henüz belirsiz ancak kötümser.