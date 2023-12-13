Assofermet: İtalya hurda piyasası Kasım ayında beklenmedik artışlar gördü

Çarşamba, 13 Aralık 2023 14:10:27 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, İtalya hurda piyasasında Kasım ayının ikinci yarısı ve Aralık ayının ilk günlerinde talebin şaşırtıcı bir şekilde güçlendiğini ve beklenmeyen artışlar olduğunu açıkladı. Ancak ülkede hurda bulunurluğu sıkıntısının devam etmesi nihai mamul üretiminde artış olup olmayacağına dair soru işaretleri yaratıyor. Bu nedenle piyasa oyuncuları temkinli ve olumlu bir yaklaşım izliyor.

Küresel hurda fiyatları Kasım ayında büyük ölçüde artış gösterdi. Türkiye’de fiyatlar ortalama 40-45$/mt artış gösterdi. Artışın uzun mamul talebinin güçlenmesi, hurda arzının düşük seviyede yer alması ve navlunun yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan Avrupa’da yerel hurda piyasaları, nikel ve molibden fiyatlarının düşmesiyle sürekli olarak gevşedi. Fiyatların düşmesinde malzeme bulunurluğunun düşük olması da etkili oldu.

İtalya piyasasında pik demir fiyatları çoğunlukla yatay seyrederken küresel çapta pik demir fiyatları artış gösterdi. Hematit pik demir fiyatları da piyasanın zayıflığına ve alımların yavaşlığına rağmen sabit kaldı. Sünek dökme demir fiyatları da geçen haftalarda kaydedilen seviyelerde yer aldı.