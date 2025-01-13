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Assofermet: İtalya hurda piyasası Aralık’ta durgundu, 2025’e ilişkin beklentiler belirsiz

Pazartesi, 13 Ocak 2025 17:29:36 (GMT+3)   |   Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, çelik sektöründe kullanılan hammaddelere ilişkin aylık raporunda Aralık ayında İtalya hurda piyasasındaki arz ve talebin dengelendiğini ve düşen fiyatlardan birkaç bağlantı gerçekleştirildiğini bildirdi. Ülkede çok fazla hurda toplanmadığı ve toplama maliyetleri gitgide arttığı için piyasada iyileşme olması zor görünüyor. Ocak ayının başında piyasada görünümüne ilişkin net göstergeler yoktu ancak çelik üreticilerinden gelen talebin artması fiyatların yükselmesine yol açabilir. Öte yandan nihai mamul talebi cansız seyrettiğinden Avrupalı çelik üreticilerinin istediği fiyat artışlarının kabul edilmesi zor görünüyor.

Uluslararası açıdan bakıldığında, Türkiye hurda piyasası durgun seyrediyor. Asya pazarları dahil olmak üzere genel olarak talep cansız ve Ocak ayına ilişkin beklentiler net değil.

Assofermet’e göre geçtiğimiz yılın Aralık ayı paslanmaz hurda sektöründe ticari faaliyetler durgundu ve piyasa tatil dönemi ile küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle zayıftı. 2025 yılının ilk ayları için belirsiz seyreden görünüm, küresel ekonominin gidişatına bağlı olacak.

Pik demir piyasası ise Rus ihracatçıların karşılaştığı lojistik sıkıntılardan dolayı durgun fiyatlar ve sınırlı ticaret nedeniyle zayıf. Fiyatlarda daha fazla düşüş bekleniyor. Sünek demir fiyatları da hareketsiz piyasa koşullarında değişiklik göstermedi. Öte yandan hematit dökme demir segmentine bakıldığında, döküm sektöründeki yavaşlama talebin cansız olmasına ve alımların azalmasına yol açtı. Gelecek fiyat trendine ilişkin tahminleri sınırlı olan dökümhaneler, yüksek faiz oranları nedeniyle stok seviyelerini düşük tutmayı tercih ediyor.

Son olarak Aralık ayında ferroalyaj fiyatları yatay seyretti. Assofermet, “Avrupa Komisyonunun ferroalyaja yönelik yeni koruma önlemlerine ilişkin inceleme başlatacağı haberleri endişe yaratıyor. AB’de söz konusu alaşımlara yönelik üretim, bölgedeki talebi karşılamak için yeterli olmadığından ithal alımlarda kaydedilebilecek herhangi bir düşüş piyasayı olumsuz etkileyebilir,” dedi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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