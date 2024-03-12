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Assofermet: AB çelik piyasası azalan talep ve küresel piyasadaki belirsizliğin etkisinde

Salı, 12 Mart 2024 11:57:31 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet’in yayımladığı son rapora göre, Şubat ayı boyunca AB çelik piyasası, kullanıcı talebindeki daralmayla birlikte durgun seyretmeye devam etti. Bu daralma, aşırı yüksek ve mantıksız seviyelerde olduğu düşünülen fiyatlarda indirimlere gidilmesine neden oldu.

Yassı mamul servis merkezleri Şubat ayında satış konusunda zorlandı ve siparişleri önceki yılın aynı dönemine göre azaldı. Yapılan alımlarda ithal ve yerel sac fiyatları arasında geniş bir fark olduğu gözlendi ve bu durum alıcılar tarafında özellikle Avrupa dışından gelen fiyat teklifleri konusunda belirsizlik yarattı.

Avrupalı çelik üreticileri üretim maliyetleri yüksek seviyelerde yer alırken sipariş tonajlarının düşmesinden dolayı fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. Öte yandan Acciaierie d'Italia'nın Taranto tesisinin yeniden yapılanma sürecinde bulunacak yeni yetkililerin atanması piyasada olumlu karşılandı.

Paslanmaz çelik servis merkezlerine bakıldığında, fiyatlar zayıf seyretti ve maliyetler ile çelik üreticilerinin fiyat artışlarına yönelik isteği karşılanamadı. Aynı zamanda İspanya’da Acerinox tesisindeki grevin üretim miktarını ciddi anlamda etkileyebileceği belirtildi.

İtalya yerel piyasasında çelik talebi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla zayıfladı. Küresel piyasayı etkileyen politik belirsizlikler alıcıların bekle-gör tutumu izlemesine neden oldu. Dolayısıyla yatırımlar durdu ve stok planlamasını zorlaştırdı.

Son olarak, Avrupa’da teneke levha servis merkezlerinde talebin toparlandığı gözlendi ve sıcak rulo sac fiyatlarının 2023 yılının sonundaki düşük seviyelerinden artışa geçmesinin etkisiyle teneke levha fiyatları da yükseldi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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