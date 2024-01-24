ArcelorMittal’ın Brezilya’daki slab tesisi kurulu kapasitesine ulaştı

Çarşamba, 24 Ocak 2024 09:44:00 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal Pecém’in slab üretim tesisi, 2023 yılında 3 milyon mt slab üreterek 2016 yılında faaliyete başladığından beri ilk defa kurulu kapasitesinde üretim yaptı.

ArcelorMittal Pecém CEO’su Erick Torres, yüksek katma değerli ürünlerin tesisin yaptığı üretimin en önemli unsuru olduğunu ve 243 farklı kalitede üretilen ürünlerin 2023’teki toplam slab üretiminin %40,5’ini oluşturduğunu ifade etti.

Tesis, yüksek fırının daha etkili kullanımına ve çelik dönüştürme alanında kullanılan hurda miktarını artırmaya bağlı olarak karbon salımını yıllık %8 düşürmeyi başardı.

Tesis zaten faaliyetlerine Brezilya yasalarının izin verdiği seviyenin yarısının altında karbon salımı yaparak başladığı için 2023 yılında bu miktarın daha da düşürülmüş olması büyük önem taşıyor.