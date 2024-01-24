﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal’ın Brezilya’daki slab tesisi kurulu kapasitesine ulaştı

Çarşamba, 24 Ocak 2024 09:44:00 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal Pecém’in slab üretim tesisi, 2023 yılında 3 milyon mt slab üreterek 2016 yılında faaliyete başladığından beri ilk defa kurulu kapasitesinde üretim yaptı.

ArcelorMittal Pecém CEO’su Erick Torres, yüksek katma değerli ürünlerin tesisin yaptığı üretimin en önemli unsuru olduğunu ve 243 farklı kalitede üretilen ürünlerin 2023’teki toplam slab üretiminin %40,5’ini oluşturduğunu ifade etti. 

Tesis, yüksek fırının daha etkili kullanımına ve çelik dönüştürme alanında kullanılan hurda miktarını artırmaya bağlı olarak karbon salımını yıllık %8 düşürmeyi başardı. 

Tesis zaten faaliyetlerine Brezilya yasalarının izin verdiği seviyenin yarısının altında karbon salımı yaparak başladığı için 2023 yılında bu miktarın daha da düşürülmüş olması büyük önem taşıyor. 


Etiketler: Slab Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

JSW Steel USA Ohio slab döküm altyapısını yenileyecek

24 Oca | Çelik Haberler

Asyalı slab tedarikçileri Türkiye dahil başlıca rotalara yaptığı satışlarda fiyatlarını yüksek seviyelerde tuttu

23 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab bağlantı fiyatları değişmedi

22 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab bağlantıları beklenenden daha düşük fiyatlardan yapıldı

15 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab fiyatları yükseldi

10 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal Pecem’in slab sevkiyatı 2023 yılında rekor kırdı

08 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı Kasım ayında %142,6 arttı

05 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab fiyat aralığı genişledi

04 Oca | Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da ithal slab fiyatları yılı artışla kapatsa da alıcılar halen daha cazip tekliflere odaklı

29 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat artış gösterdi

29 Ara | Yassı Ürünler ve Slab