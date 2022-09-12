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ArcelorMittal ve SigmaRoc karbonsuz üretim hedefiyle yeni bir şirket kuracak

Pazartesi, 12 Eylül 2022 14:45:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, yeni bir şirket kurmak için İngiltere merkezli SigmaRoc ile stratejik bir ortak girişim anlaşması imzaladığını açıkladı.

Yeni şirket, çelik üretiminde kullanılan başlıca arındırıcı malzemelerden biri olan kireci üretecek ve yıllık 900.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak. Şirket ayrıca, Dunkirk limanına ve üretilen kirecin başlıca tüketicisi olacak olan ArcelorMittal çelik tesisine yakın bir yerde inşa edilecek ve böylece ürünün nakliye süresi kısaltılacak.

Yeni şirket ArcelorMittal tesisinden geri dönüştürülen ısı ile üretim sürecinde doğal gaz yerine biyo yakıtları kullanmayı ve karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyor.

Dunkirk’te kurulacak üç yeni kireç fırınının 2025 yılında devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Avrupa Üretim ArcelorMittal 

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