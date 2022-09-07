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ArcelorMittal Temirtau üretim tesislerini yenilemek için yatırım yapacak

Çarşamba, 07 Eylül 2022 11:41:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kazakistan merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal Temirtau üretim tesislerini yenilemek için 1 milyar $ yatırım yapacağını açıkladı.

Şirket çevreyi korumak için büyük projeler hayata geçireceğini belirtti. ArcelorMittal Temirtau’nun yatırım planları Temirtau’da 100 MW’lık rüzgar enerjisi projelerini içeriyor.

Buna ek olarak şirket Kazakistan’da uzun vadeli sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak için Karaganda ve Temirtau’da bulunan üniversitelerle iş birliği yapacağını, dünyaca ünlü uzmanlar ile çalışacağını belirtti.


Etiketler: Kazakistan BDT Yatırım ArcelorMittal 

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