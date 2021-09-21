ArcelorMittal sıfır karbon salımıyla çelik üretimine geçiş için Catalyst programına yatırım yapacak

Salı, 21 Eylül 2021 14:21:49 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, Bill Gates tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Breakthrough Energy’nin Catalyst programına önümüzdeki beş yıl içinde 100 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı. ArcelorMittal’in yatırımı, bu yılın başında başlatılan XCarb™ inovasyon fonu aracılığıyla yapılacak.

Breakthrough Energy, dünyanın 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımına ulaşması için ihtiyaç duyduğu teknolojileri ölçeklendirmeyi amaçlıyor. Bu yılın başında piyasaya sürülen Catalyst, şirketlerin ve hükümetlerin yeni nesil temiz teknolojileri nasıl finanse edebilecekleri, üretebilecekleri ve yaygın olarak benimsenmesini sağlayabileceklerine yönelik yeni bir model. Program başlangıçta dört karbonsuzlaştırma teknolojisine odaklanacak: doğrudan hava yakalama, yeşil hidrojen, uzun süreli enerji depolama ve sürdürülebilir havacılık yakıtı.

Öte yandan, ArcelorMittal, sıfır karbon salımıyla çelik üretimine geçişi destekleme ve hızlandırma potansiyeline sahip teknolojiler geliştiren şirketlere yatırım yapmayı planlıyor. Bugüne kadar şirket, fosil yakıtların yerini almak için güneş ışığını kullanmaya odaklanan yenilenebilir bir enerji şirketi olan Heliogen’e 10 milyon $ ve enerji depolama teknolojisinin geliştirilmesi üzerinde çalışan Form Energy’ye 25 milyon $ yatırım yaptı.