ArcelorMittal Portekiz’deki fotovoltaik projesi için geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir çelik tedarik edecek

Pazartesi, 27 Kasım 2023 12:03:27 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Europe, İspanyol güneş takip sistemleri üreticisi Gonvarri Solar Steel’e 211,8 ton Magnelis® kaplamalı geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir şekilde üretilen XCarb® çeliği tedarik edeceğini açıkladı. Gonvarri Solar Steel İspanya merkezli yenilenebilir enerji şirketi Iberdola’nın Portekiz’de bulunan fotovoltaik projesi için güneş takip sistemlerinin üretiminde XCarb® çeliğini kullanacak.

Lizbon’da yer alan projeye toplam 915 güneş takip sistemi tedarik edilecek. Söz konusu proje İber Yarımadası’nda karbonu azaltılmış çeliğin kullanıldığı ilk fotovoltaik proje olacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, tamamen yenilenebilir enerjiyle faaliyet gösteren elektrik ark ocağında çok yüksek oranlarda geri dönüştürülmüş çelik kullanılarak üretilen XCarb®, diğer çelik türlerine kıyasla karbon emisyonunu neredeyse %70 oranında azaltabiliyor.