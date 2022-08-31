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ArcelorMittal Pecem’in slab üretim kapasitesini artırmayı düşünüyor

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 09:18:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

ArcelorMittal Brazil Başkanı Jefferson De Paula, Companhia Siderurgica do Pecem’in yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alan slab üretim kapasitesinin çok düşük bir maliyetle iki katına çıkarılabileceğini söyledi.

Şirketin ArcelorMittal grubunun slab ihtiyacını karşılama açısından stratejik bir önemi olduğunu belirten De Paula, geçtiğimiz ay duyurulan Pecem devralımının rekabet kurumu CADE’nin onayına tabi olduğunu ifade etti.

De Paula ayrıca şirketin iç ve dış piyasa satışları için yaptığı tedarik sözleşmelerinin devam edeceğini de ekledi.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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