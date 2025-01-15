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ArcelorMittal Pecem 2024’te tam kapasiteyle faaliyet gösterdi

Çarşamba, 15 Ocak 2025 09:38:58 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’nın Ceará eyaletinde yer alan slab üreticisi ArcelorMittal Pecem, 2024 yılında da tam kapasitede üretim yaparak 3 milyon mt slab üretti.

ArcelorMittal Pecem CEO’su Erick Torres, Pecem tesisinin Brezilya’daki ham çelik üretiminin %9,5’ini, ülkedeki tüm ArcelorMittal üretiminin ise %22’sini oluşturduğunu ifade etti.

Torres’e göre yüksek katma değerli çelik üretme ruhsatına sahip olan tesiste 2024 yılında 281 yeni kalitede çelik üretildi. Bu kalitelerin 40’ını yüksek katma değerli çelik meydana getirdi.

İhracat oranını 2023 yılında kaydedilen %62’den %76’ya çıkaran Pecem’in 2024 yılında başlıca ihracat rotaları ABD ve Meksika oldu.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

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