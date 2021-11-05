ArcelorMittal Meksika’daki yeni sıcak şerit tesisinde üretime Aralık ayında başlayacak

Cuma, 05 Kasım 2021 10:03:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in, Meksika’daki yeni sıcak şerit tesisinde sıcak sac üretimine, Aralık ayında başlamasının beklendiği belirtildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, şirket, yeni tesisinin inşasının tamamlanma tarihini, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinden bu yıla ertelemişti.

ArcelorMittal Mexico, farklı ebatlarda sıcak sac üretimi yapılacak yeni tesisle birlikte, Meksika’nın sıcak sac ithalatının azalmasını bekliyor.

Yeni sıcak şerit tesisi, 2,5 milyon mt yassı mamul üretecek. Şirketin, iç piyasaya ve sanayi sektörlerine tedarik yapması bekleniyor.