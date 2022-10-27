ArcelorMittal karbon yakalama teknolojisini çelik üretimine entegre etmek için üç şirketle iş birliği yapıyor

Perşembe, 27 Ekim 2022 16:22:32 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Avustralyalı madenci BHP, Japonya merkezli Mitsubishi Heavy Industries Engineering (MHIENG) ve Avustralyalı Mitsubishi Development, çelik üretiminde karbon yakalama teknolojisinin kullanımına yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.

Şirketler MHIENG’in karbon yakalama teknolojisini ArcelorMittal’in Belçika’da bulunan Gent çelik tesisinde ve Kuzey Amerika’da bulunan doğrudan indirgenmiş demir tesislerinden birinde test edecek. Taraflar karbon emisyonunu azaltmanın zor olduğu çelik üretim sektöründe karbon yakalama ve kullanım ve/veya depolama teknolojilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacak. Çelik sektörünün küresel sera gazı emisyonunun yaklaşık %7-9’unu oluşturduğu tahmin ediliyor.

ArcelorMittal’in Avrupa’daki operasyonlarına yüksek kaliteli hammadde tedarik eden BHP ve Mitsubishi Development, birkaç yıl sürmesi beklenen deneme çalışmalarını finanse edecek.

ArcelorMittal 2030 yılına kadar Avrupa’daki operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonunu %35, dünya çapındaki karbon emisyonunu ise %30 azaltmayı hedefliyor.