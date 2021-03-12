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ArcelorMittal Italia Taranto’daki çelik tesisinde faaliyetlerine devam edebilir

Cuma, 12 Mart 2021 16:57:28 (GMT+3)   |   Brescia
       

ArcelorMittal, İtalya’nın Taranto şehri merkezli çelik tesisinde (eski adıyla Ilva) üretim faaliyetlerine en azından kısa vadede devam edeceğini açıkladı.

Danıştay, 13 Mayıs tarihinde gerçekleşecek duruşmayı beklerken, Lecce şehri Bölge İdare Mahkemesi’nin tesisin karbon salımını önlemek amacıyla faaliyetlerini 60 gün içinde askıya almasına yönelik verdiği kararı erteledi. Kararın ertelenmesi talebi, tesisin işletmecisi ArcelorMittal Italia ve Ilva’dan geldi. Söz konusu çelik tesisi, yüksek fırınları, maden depolarını, kok birimini, çelik birimini, çelik ürünlerinin düzenlendiği bölgeyi ve toplanma bölgesini içeriyor.


Etiketler: Avrupa Birliği  İtalya  çelik üretimi  ArcelorMittal  |  benzer haberler »


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