ArcelorMittal İskoç çelik geri dönüşüm şirketi John Lawrie Metals’i satın aldı

Perşembe, 03 Mart 2022 14:25:24 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal çelik üretiminden kaynaklanan karbon salımını azaltmak için hurda kullanımını artırma stratejisi kapsamında İskoçya merkezli çelik geri dönüşüm şirketi John Lawrie Metals Ltd.’yi satın aldığını açıkladı.

Alım anlaşması 28 Şubat tarihinde tamamlandı ve John Lawrie mevcut yönetim tarafından işletilmeye devam edecek.

Yıllık 200.000 mt hurda işleyen John Lawrie Metals, şu anda ağırlıklı olarak Avrupa’nın batısındaki çelik üreticilerine ihracat gerçekleştiriyor. Şirket İngiltere petrol ve gaz sektöründen çeşitli yüksek kaliteli hurda kaynaklarına erişime sahip. John Lawrie ürünlerinin neredeyse yarısını petrol ve gaz piyasasından sağlıyor; enerji geçişi nedeniyle Kuzey Denizi’ndeki petrol ve gaz kuyularının devre dışı bırakılmasıyla önümüzdeki on yılda hurda arzının önemli ölçüde artması bekleniyor.