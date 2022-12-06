﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Hollanda merkezli hurda geri dönüşüm şirketini devralıyor

Salı, 06 Aralık 2022 16:00:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, Hollanda’da bulunan hurda geri dönüşüm şirketi Riwald Recycling’i (Riwald) devralıyor. Devralımın 2023 yılının Ocak sonunda tamamlanması bekleniyor.

Riwald her ikisi de doğrudan liman erişimi olan iki hurda sahası işletiyor ve 2021 yılında 330.000 mt hurda işledi. Şirket çok çeşitli tedarikçilerden hurda temin ediyor ve ayrıştırma işlemlerinde yüksek donanımlı teknik ekipmanlar kullanıyor, bu da şirketin yüksek saflık oranına sahip ürünler elde etmesini sağlıyor.

ArcelorMittal Europe CEO’su Geert Van Poelvoorde, “Söz konusu anlaşmayla birlikte, bu sene metal geri dönüşümü alanında üçüncü kez devralım gerçekleştirdik. Bu hamleler, çelik hurdasının karbonsuz üretim çabalarımız için önemini ve Avrupa’daki çelik üretimimizde karbon salımını 2030’a kadar %35 azaltma hedefimizi destekliyor,” şeklinde konuştu.

ArcelorMittal bu yıl Almanya merkezli ALBA International Recycling’in bazı metal geri dönüşüm tesislerini ve SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, İskoçya merkezli John Lawrie Metals’i devralmıştı. Riwald’la birlikte, söz konusu üç şirket 2021 yılında bir milyonun üzerinde çelik hurdası işledi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Lüksemburg Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

Bangladeş hurda piyasası tatil nedeniyle durgun, fiyatlar sabit

29 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de düşük arz yerel hurda fiyatlarını destekliyor

29 Ara | Hurda ve Hammadde

ArcelorMittal bu yıl Avrupa’da dördüncü kez geri dönüşüm şirketi aldı

29 Ara | Çelik Haberler

Vietnam ithal hurda piyasası son alımlardan sonra halen durgun

29 Ara | Hurda ve Hammadde

Hyundai Steel Japonya çıkışlı hurda için karşı tekliflerini 11$/mt düşürdü

29 Ara | Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 52. Hafta

29 Ara | Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal hurda alımları durdu, Ocak başında canlanması bekleniyor

28 Ara | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın ithal hurda alımları durgun, fiyatlar arz sıkıntısına bağlı yükseldi

28 Ara | Hurda ve Hammadde

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Kasım döneminde %13,9 azaldı

27 Ara | Çelik Haberler

Almanya'da yerel hurda fiyatları Aralık ayında farklı seyirler izledi

26 Ara | Hurda ve Hammadde