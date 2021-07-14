ArcelorMittal Brazil yüksek dayanımlı inşaat demirini piyasaya sunacak

Çarşamba, 14 Temmuz 2021 10:11:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi ArcelorMittal Brazil, inşaat sektörüne yönelik yeni yüksek dayanımlı inşaat demirinin testlerine başladığını duyurdu.

CA50/S-AR olarak bilinen ürün, aralarında ArcelorMittal Long Carbon’un inşaat sektörüne yönelik inovasyon ve ürün geliştirme biriminin, São Paulo Üniversitesi ile ArcelorMittal’in ortak girişimi Catedra Construindo o Amanhã’nın ve Sürdürülebilir Yapılar için İnovasyon Merkezi’nin (CICS) bulunduğu pek çok kurum tarafından ortak geliştiriliyor.

ArcelorMittal Brazil, yeni ürünün, inşaat sektöründeki belli başlı uygulamalarda beton kullanımını azaltıp çelik kullanımını artıracağını belirtti.

Yeni inşaat demiri, São Paulo Üniversitesi’nin kampüsünde yer alan CICS Living Lab binasının inşasında kullanılacak. Şirket, yeni ürünle birlikte belirli durumlarda çelik kullanımının %20 azalabileceğini eklese de konuya ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.