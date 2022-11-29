Ansteel 2025 itibarıyla hurda işleme kapasitesini 13 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor

Salı, 29 Kasım 2022 11:17:55 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Liaoning eyaletinde bulunan Anshan Iron and Steel Group (Ansteel Group), bağlı kuruluşu Angang Steel Scrap Resources Company’nin 2025 yılında 13 milyon mt hurda kapasitesine ulaşmayı planladığını açıkladı.

The Ansteel Scrap Satellite Base projesiyle, şirketi hurda işleme alanında öncü yapmak ve ülkenin kuzeydoğusunda bir dağıtım merkezi haline getirmek amaçlanıyor. Bunun için Shenyang’daki kentsel atık geri dönüşüm merkezinin bölge, kaynak ve ekipman konusundaki avantajlarından ve Angang Steel Scrap Resources şirketinin piyasa, marka adı ve teknik avantajlarından faydalanılacak.