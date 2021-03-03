Anglo American 2020’de Minas-Rio tesisinin AVFÖK’ünde artış kaydetti

Çarşamba, 03 Mart 2021 10:43:48 (GMT+3) | Sao Paulo

2020 yılının tamamında, Anglo American’ın Brezilya’daki Minas-Rio projesinin AVFÖK’ü %60 artışla 1,86 milyar $ oldu.

Şirket ayrıca, 2020 yılında Minas-Rio tesisinin sermaye harcamalarını %20 düşürerek 163 milyon $ seviyesine getirdi.

Söz konusu yılda, şirketin demir cevheri satış fiyatları %35 artarak 107$/mt FOB seviyesine yükseldi. Madencilik biriminden elde edilen kâr ise %12 artarak %61 oranında yer aldı.

Anglo America Mali İşler Müdürü Stephen Pearce, “Minas-Rio çok iyi bir performans gösterdi. Tesis yine iyi bir istikrar sergiledi ve 2020’de 24 milyon mt yüksek tenörlü ürün satışı gerçekleştirdi,” şeklinde konuştu.