Angang Group Benxi’yi devralarak Çin’in en büyük ikinci çelik üreticisi oldu

Cuma, 20 Ağustos 2021 16:16:24 (GMT+3) | Şanghay

Liaoning eyaleti hükümeti, Anshan Iron & Steel (Angang) ile Bengang Plate’in bağlı kuruluşu Benxi Iron & Steel’in (Benxi Steel) birleşmesine onay verdi.

Buna göre, Benxi Steel’in bağlı olduğu Liaoning eyaleti hükümetinin %51 hissesi, çelik üreticisi Angang’a devredilecek.

SteelOrbis’in 7 Nisan tarihli haberinde de belirtildiği üzere, Liaoning eyaleti, Anshan Iron and Steel Group ile Benxi Iron Steel Group da dahil olmak üzere birinci sınıf çelik işletmeleri kurulması için yerel üreticileri birleşmeye teşvik edecek.

2020 yılında, toplam çelik üretimi 55 milyon mt ve toplam üretim kapasiteleri 63 milyon mt seviyelerinde yer alan şirketler, bu sayede, Baowu’dan sonra ülkedeki en büyük ikinci ve dünyanın en büyük üçüncü çelik üreticisi konumuna yerleşti.

Angang, farklı şirketlerle birleşerek üretim kapasitesini artırmaya devam etmeyi ve 2025 yılına kadar ham çelik üretimini 70 milyon mt’a çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkedeki konsolidasyon süreciyle birlikte ilk 10’da yer alan şirketlerin üretim payının 2025 yılına kadar %60’a çıkacağını söyledi. Ayrıca, yüksek kalite çelik üretim sektörünün toplam faaliyet kârının ise 2025 yılının sonun kadar 200 milyar RMB’yi (30,55 milyar $) aşacağı ifade edildi.