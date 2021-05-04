Alter Trading Gerdau’nun Minnesota’daki hurda tesisini satın aldı

Salı, 04 Mayıs 2021 13:48:00 (GMT+3) | San Diego

Alter Trading, Minnessota eyaletinin St. Paul şehrinde yer alan merkezinin yakınında bulunan, Gerdau’ya ait St. Paul Barge Channel Road geri dönüşüm tesisini satın aldı.

Alter Logistics bu sayede, St. Paul tesisinde yürütülen gübre üretim faaliyetlerinin, daha önceden açıklandığı gibi genişletilmesini tamamlayabilecek. Şirket, Gerdau’nun çalışanlarını işe alıp kendi bünyesine katacak.

Alter Trading’in Başkanı ve CEO’su Jay Robinovitz konuya ilişkin, “Gerdau ve Alter’in uzun yıllara dayanan ve karşılıklı kazanç sağlayan bir iş ilişkisi var. Alter olarak, gübre üretim faaliyetlerimizi genişletmemiz hususunda Gerdau’nun gösterdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Stratejik ticaret ortağımız olarak gördüğümüz Gerdau ile önümüzdeki yıllarda devam edecek ticari faaliyetleri dört gözle bekliyoruz,” dedi.

Missouri eyaleti merkezli beşinci nesil özel şirket Alter, 1898 yılında ABD’nin St. Louis şehrinde kurulmuştur. Şirketin, ISO 9001 ve 14001 sertifikaları bulunuyor. Bünyesinde 1.350 çalışan istihdam eden ve 70 metal geri dönüşüm tesisi işleten Alter’in, 8 farklı ülkede ticaret ofisi ve Hong Kong’da da temsilci satış ofisi bulunuyor.