AGSI 2025 yılına kadar hurda tüketimini ikiye katlamayı ve BAE’nin çelik üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor

Çarşamba, 06 Aralık 2023 17:08:53 (GMT+3) | İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli çelik üreticisi Arabian Gulf Steel Industries (AGSI), 21 Kasım tarihinde gerçekleşen MEIS konferansında hurda tüketimini 2025’in başına kadar iki katına çıkarmayı ve ülkenin çelik üretim kapasitesini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Şirketin Ticari Genel Müdür Yardımcısı Deepak Bhandari, “AGSI şu anda ay başına 45.000-50.000 mt hurda alımı yapıyor. An itibarıyla devam ettiğimiz genişletme çalışmalarını önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde tamamlayıp alımlarımızı aylık 60.000 mt’a çıkaracağız. Bununla birlikte planladığımız yeni çelikhaneyle birlikte aylık 100.000 mt hurda tüketmeye başlayacağız,” ifadelerini kullandı.

AGSI yetkilisi BAE’de yerel hurda piyasasının aylık yaklaşık 120.000 mt hurda tüketimi yaptığını söyledi. BAE’de çelik üretimi kapasitesini ve hurda alımlarını artırmak için yapılan yatırımlar düşünüldüğünde bu tüketimin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 150.000 mt’a çıkması bekleniyor.

Geri dönüşüm şirketi RKG International’ın CEO’su Rajesh Agarwal da BAE piyasasında hurda arzının sınırlı olduğunu ve hurda tüketiminin aylık 200.000 mt olması gerektiğini ancak an itibarıyla aylık 100.000-120.000 mt seviyesinde yer aldığını belirtti. Ancak Agarwal, BAE’de kapasitelerin artırılması beklendiği için gelecek yıllarda hammadde bulunurluğunun düşüp üreticileri ithalat yapmaya zorlayabileceğini söyledi.

Agarwal MEIS konferansında yaptığı konuşmada, “BAE hurda tüketimini artırıp doğrudan indirgenmiş demir tüketimini düşürürse BAE’de hurda arzı sıkıntısı baş gösterecek ve ithalat yapmak zorunda kalacağız. Suudi Arabistan’da yerel bulunurluk yeterli, hurda ihracatı tamamen yasaklı ve tek seçenek ithalat. Yeni kapasitelerin devreye girmesiyle BAE’nin hurda ithalat tonajının ihracatı geçeceğini düşünüyorum,” şeklinde konuştu.