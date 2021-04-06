Acería Xinlong S.A’nın çelik tesisindeki faaliyetleri askıya alındı

Salı, 06 Nisan 2021 10:41:23 (GMT+3) | Sao Paulo

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ekvador Çalışma Bakanlığı, yerel çelik üreticisi Acería Xinlong S.A’nın faaliyetlerini askıya aldı.

Bakanlık, 1 Nisan tarihinde Guayas’ın Milagro şehrinde bulunan tesisi denetledi ve tesiste güvenlik ile sağlık kuralları dahil birçok çalışma kuralının yerine getirilmediğini tespit etti. Sonuç olarak, Bakanlık "idari dava” başlattı ve bu da tesisin belirsiz bir süre boyunca askıya alınacağı anlamına geliyor.

Bakanlık ayrıca, şirketin gerekli belgeleri bulunmayan yabancı işçiler çalıştırdığını ve diğer işçilerin de resmi çalışma sözleşmelerinin olmadığını tespit etti.

Acería Xinlong S.A daha önceden de iş gerekliliklerini yerine getirmemişti. Şirket tüm suçlamaları reddetti.