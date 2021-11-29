ABD’nin yassı ürün kotasında en büyük pay Almanya ve Hollanda’nın oldu

Pazartesi, 29 Kasım 2021 16:12:53 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla bir yıl boyunca geçerli olmak üzere Avrupa menşeli 54 çelik ürününe 3.331.829 mt kota tahsis edildiğini duyurdu.

Yakın zaman önce, ABD ve AB, AB’den ithal çelik ürünlerine uygulanan 232. Madde vergilerinin, kotaya tabi vergi sistemiyle değiştirilmesi hususunda anlaşmaya varmıştı.

Buna göre, kotaya tabi vergi sisteminin kapsadığı tüm çelik ürünleri için 900.000 mt’un üzeri ile en fazla kota Almanya’ya tahsis edilirken, Almanya’yı, 507.909 mt ile Hollanda ve yaklaşık 350.000 mt ile İtalya takip etti. Soğuk sac, soğuk şerit, kaplamalı sac, galvanizli sac, sıcak haddelenmiş rulo levha, sıcak sac, sıcak şerit, boyuna kesme levha, elektro galvanizli sac ile şerit ve teneke levhanın dahil olduğu yassı mamuller için en yüksek kota 489.600 mt ile Hollanda’ya tahsis edilirken, Almanya’nın 451.847 mt, İsveç’in 152.222 mt, Fransa’nın 127.139 mt ve İtalya’nın 113.670 mt yassı mamul ihracatı yapabileceği belirtildi.

ABD’nin geleneksel sıcak sac tedarikçisi konumunda bulunan ve tahsis edilen yıllık sıcak sac kotası 122.529 mt seviyesinde yer alan Hollanda’yı, sırasıyla Almanya, Belçika, İtalya ve İsveç takip ediyor. Teneke levha için belirlene kota hacminde 195.794 mt ile Hollanda ilk sırada yer alırken, Hollanda’nın ardından 121.185 mt ile Almanya geliyor. Soğuk sac kotasında ise, İsveç 76.750 mt ile ilk sırada yer alırken,İsveç’i, Almanya, Hollanda ve Belçika takip ediyor.

Uzun mamul segmentinde, Portekiz’e tahsis edilen inşaat demiri kotası 26.286 mt, ikinci sırada yer alan İspanya’nın 22.501 mt ve İtalya’nın ise 12.624 mt seviyelerinde bulunuyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, özellikle Almanya ve Hollanda olmak üzere AB’den yapılacak yassı mamul ihracatının kısa zaman içerisinde başlaması beklenirken, ihracatın, AB yerel piyasası üzerindeki baskıyı hafifleteceği ve arz fazlasının azalmasına bağlı olarak yerel fiyatları destekleyebileceği düşünülüyor. Ayrıca, AB’nin ABD’ye yapacağı ihracatın, Avrupa’ya yapılacak sıcak sac satışlarında Türkiye ve Hindistan gibi diğer ülkeleri destekleyebileceği de söyleniyor.